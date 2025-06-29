"Очень, очень богатые люди". Трамп нашел покупателей для TikTok.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна нашла покупателей для американских активов китайской социальной сети TikTok, и это "очень, очень богатые люди". Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
"Кстати, у нас есть покупатель для TikTok. Я думаю, что мне понадобится, возможно, одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает", – заявил глава США.
Он пообещал сообщить информацию о покупателях через две недели.
В то же время Трамп заявил, что это "очень, очень богатые люди, группа очень богатых людей".
- Во время каденции Байдена был принят закон, требующий либо продажи TikTok некитайскому владельцу, либо блокировки соцсети. Документ был принят из-за опасений, что без продажи соцсеть может стать инструментом шпионажа и политических манипуляций со стороны Китая.
- Если бы не было отсрочек Трампа, то согласно этому закону TikTok должен был быть заблокирован в США еще в январе.
- 18 июня президент США в третий раз отложил на 90 дней крайний срок продажи американских активов TikTok.