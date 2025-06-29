"Очень, очень богатые люди". Трамп нашел покупателей для TikTok.

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна нашла покупателей для американских активов китайской социальной сети TikTok, и это "очень, очень богатые люди". Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Кстати, у нас есть покупатель для TikTok. Я думаю, что мне понадобится, возможно, одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает", – заявил глава США.

Он пообещал сообщить информацию о покупателях через две недели.

В то же время Трамп заявил, что это "очень, очень богатые люди, группа очень богатых людей".