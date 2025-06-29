"Дуже, дуже заможні люди". Трамп знайшов покупців для TikTok
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна знайшла покупців для американських активів китайської соцмережі Tiktok й це "дуже, дуже заможні люди". Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"До речі, у нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені знадобиться, напевно, схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, зробить це", – заявив керівник Штатів.
Він пообіцяв повідомити інформацію про покупців за два тижні.
Водночас Трамп заявив, що це "дуже, дуже заможні люди, група дуже заможних людей".
- Під час каденції Байдена був ухвалений закон, який вимагає або продажу TikTok некитайському власнику, або блокування соцмереж. Документ був прийнятий через занепокоєння, що без продажу соцмережа може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.
- Якби не було відтермінувань Трампа, то згідно з цим законом Tiktok мав бути заблокований у Штатах ще у січні.
- 18 червня президент США втретє на 90 днів відклав крайній термін продажу американських активів Tiktok.