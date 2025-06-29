"Дуже, дуже заможні люди". Трамп знайшов покупців для TikTok

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна знайшла покупців для американських активів китайської соцмережі Tiktok й це "дуже, дуже заможні люди". Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"До речі, у нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені знадобиться, напевно, схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, зробить це", – заявив керівник Штатів.

Він пообіцяв повідомити інформацію про покупців за два тижні.

Водночас Трамп заявив, що це "дуже, дуже заможні люди, група дуже заможних людей".