"Очередной фейк". МИД опровергает автобусный рейс из Крыма в Баку

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Посольство Украины в Азербайджане опровергает сообщение о запуске автобусного рейса из временно оккупированного Крыма в Баку, информацию о котором распространили российские СМИ.

"Очередная пропаганда РФ. Как бы не хотелось Кремлю выдать желаемое за действительное, а на самом деле – это просто очередной некачественный фейк", - сказано в сообщении.

В МИД Украины также отметили, что автобусное сообщение из временно оккупированной территории Крыма в Баку – дезинформация, запущенная с пропагандистской целью".

20 июня Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма еще на год.

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