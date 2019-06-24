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24.06.2019, 12:08

"Очередной фейк". МИД опровергает автобусный рейс из Крыма в Баку

"Очередной фейк". МИД опровергает автобусный рейс из Крыма в Баку - Фото
Фото: ЕРА

Пропагандистские СМИ РФ запустили фейк, заявили в посольстве и Министерстве иностранных дел

Посольство Украины в Азербайджане опровергает сообщение о запуске автобусного рейса из временно оккупированного Крыма в Баку, информацию о котором распространили российские СМИ.

"Очередная пропаганда РФ. Как бы не хотелось Кремлю выдать желаемое за действительное, а на самом деле – это просто очередной некачественный фейк", - сказано в сообщении.

В МИД Украины также отметили, что автобусное сообщение из временно оккупированной территории Крыма в Баку – дезинформация, запущенная с пропагандистской целью".

20 июня Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма еще на год.

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Теги: Крым, аннексия
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