Очередной груз военной помощи будет в Украине в ближайшие сутки – Пентагон
05.04.2022, 04:14
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)
Очередной груз военной помощи от США будет в Украине в ближайшие сутки. Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNN.
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По словам представителя Минобороны, на минувших выходных Украина уже получила поставки из пакета помощи в области безопасности на сумму $800 млн.
Как заявил Кирби, еще один груз прибудет в ближайшие 24 часа.
"Мы отдаем приоритет в поставках тем видам средств, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, БПЛА", – сказал Кирби.
- 2 апреля Пентагон объявил о еще одном пакете дополнительной помощи Украине на сумму $300 млн в соответствии с полномочиями, предоставленными Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).
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