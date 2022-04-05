Очередной груз военной помощи будет в Украине в ближайшие сутки – Пентагон

Очередной груз военной помощи от США будет в Украине в ближайшие сутки. Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

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По словам представителя Минобороны, на минувших выходных Украина уже получила поставки из пакета помощи в области безопасности на сумму $800 млн.

Как заявил Кирби, еще один груз прибудет в ближайшие 24 часа.

"Мы отдаем приоритет в поставках тем видам средств, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, БПЛА", – сказал Кирби.

2 апреля Пентагон объявил о еще одном пакете дополнительной помощи Украине на сумму $300 млн в соответствии с полномочиями, предоставленными Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

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Наталия Медведева

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