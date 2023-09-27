Одесский городской совет не отменил 10 млн грн на ремонт суда: поименное голосование

Одесский городской совет не принял правку, которая отменяла выделение 10 млн грн на ремонт Киевского районного суда. Об этом сообщил депутат городского совета от Европейской солидарности Петр Обухов.

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Члены бюджетной комиссии Алексей Потапский, Вадим Мороховский и Олег Звягин предложили снять финансирование на ремонт суда и направить эти 10 млн в резервный фонд.

Для принятия их поправки не хватило голосов.

Результат голосования:

→ за – 20 ;

→ против – 0 ;

→ воздержалось – 4;

→ не голосовало – 21.

Обухов опубликовал поименный список депутатов и как они голосовали:

В последние месяцы, в основном по выходным, в Одессе проходят протесты против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на армию.

До голосования за эту правку протестующие получили возможность выступить перед местными депутатами.

Один из докладчиков призвал народных избранников в этом и в следующем году оставить для города только критические расходы, а остальные средства отправить на Вооруженные Силы.

В начале августа на сервисе Prozorro управление капстроительства горсовета Одессы опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда города на 106,2 млн грн.

Уже 5 сентября это управление заключило договор на реконструкцию суда, ее будет выполнять фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесголовпостач".

В конце августа в Одесском горсовете сообщили, что 106 млн – это стоимость проекта в целом, а на ремонт выделено только 10 млн. По словам заместителя мэра Александра Филатова, эти средства пойдут на пристройку помещения для задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

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