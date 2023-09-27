Одесский городской совет не отменил 10 млн грн на ремонт суда: поименное голосование
Одесский городской совет не принял правку, которая отменяла выделение 10 млн грн на ремонт Киевского районного суда. Об этом сообщил депутат городского совета от Европейской солидарности Петр Обухов.
Члены бюджетной комиссии Алексей Потапский, Вадим Мороховский и Олег Звягин предложили снять финансирование на ремонт суда и направить эти 10 млн в резервный фонд.
Для принятия их поправки не хватило голосов.
Результат голосования:
→ за – 20 ;
→ против – 0 ;
→ воздержалось – 4;
→ не голосовало – 21.
Обухов опубликовал поименный список депутатов и как они голосовали:
В последние месяцы, в основном по выходным, в Одессе проходят протесты против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на армию.
До голосования за эту правку протестующие получили возможность выступить перед местными депутатами.
Один из докладчиков призвал народных избранников в этом и в следующем году оставить для города только критические расходы, а остальные средства отправить на Вооруженные Силы.
- В начале августа на сервисе Prozorro управление капстроительства горсовета Одессы опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда города на 106,2 млн грн.
- Уже 5 сентября это управление заключило договор на реконструкцию суда, ее будет выполнять фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесголовпостач".
- В конце августа в Одесском горсовете сообщили, что 106 млн – это стоимость проекта в целом, а на ремонт выделено только 10 млн. По словам заместителя мэра Александра Филатова, эти средства пойдут на пристройку помещения для задержанных и сопровождающих их правоохранителей.
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