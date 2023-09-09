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Деньги на ВСУ. В Одессе митингуют против выделения средств на ремонт суда и театра – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 22:15
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В Одессе прошел очередной митинг против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на ВСУ. Видео с митинга публикует активист Павел Поламарчук, детали о митинге рассказала народный депутат от партии Голос Соломия Бобровская.

Акции протеста проходят на Думской площади рядом с горсоветом, предыдущие митинги состоялись 28 августа, на День города 2 сентября и 4 сентября.

Бобровская сообщила, что городской голова Геннадий Труханов не вышел к протестующим, как и во время предыдущих акций.

Мэр города выходил к протестующим 5 сентября, это было впервые с начала протеста, и они говорили больше получаса, пишет Сусрільне.

Тогда Труханов говорил, что горсовет помогает армии, но сталкивается с бюрократическими препятствиями, также он заявил, что необходимы ремонты в больницах, ведь в них лечатся, в частности, и военные.

Реакций в соцсетях от городского главы на протест пока не было.

В начале августа на сервисе Prozorro управление капстроительства горсовета Одессы опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда города на 106,2 млн. грн.

Уже 5 сентября это управление заключило договор о реконструкции суда, ее будет выполнять фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесголовпостач".

В конце августа в Одесском горсовете сообщили, что 106 млн – это стоимость всего проекта, а на ремонт выделено лишь 10 млн.

По словам заместителя мэра Александра Филатова, эти средства пойдут на пристройку помещения для задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

25 августа фракции Европейской солидарности и Слуги народа в горсовете обратились к мэру с просьбой отменить тендер на ремонт Киевского райсуда, отмечает Суспільне.

Также был объявлен тендер на более 31 млн грн для реставрации фасадов и кровли одесского Театра юного зрителя, его заказал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Победителем тендера стал ООО "ОЛИМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Руководитель местного волонтерского сообщества и организатор первой акции под мэрией Екатерина Ножевникова заявила, что во время протестов "против митингующих" вывели военных и нескольких людей в гражданском, которые говорили, что они тоже из армии.

По ее словам, через 10 минут разговора они "уже обнимались", когда волонтер объяснила воинам суть акции и предоставила информацию.

Ножевникова утверждает, что эту ситуацию организовал городской голова.

Скриншот з Facebook

Читайте также: Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ

Артём Джерипа
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