В Одессе прошел очередной митинг против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на ВСУ. Видео с митинга публикует активист Павел Поламарчук, детали о митинге рассказала народный депутат от партии Голос Соломия Бобровская.
Акции протеста проходят на Думской площади рядом с горсоветом, предыдущие митинги состоялись 28 августа, на День города 2 сентября и 4 сентября.
Бобровская сообщила, что городской голова Геннадий Труханов не вышел к протестующим, как и во время предыдущих акций.
Мэр города выходил к протестующим 5 сентября, это было впервые с начала протеста, и они говорили больше получаса, пишет Сусрільне.
Тогда Труханов говорил, что горсовет помогает армии, но сталкивается с бюрократическими препятствиями, также он заявил, что необходимы ремонты в больницах, ведь в них лечатся, в частности, и военные.
Реакций в соцсетях от городского главы на протест пока не было.
В начале августа на сервисе Prozorro управление капстроительства горсовета Одессы опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда города на 106,2 млн. грн.
Уже 5 сентября это управление заключило договор о реконструкции суда, ее будет выполнять фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесголовпостач".
В конце августа в Одесском горсовете сообщили, что 106 млн – это стоимость всего проекта, а на ремонт выделено лишь 10 млн.
По словам заместителя мэра Александра Филатова, эти средства пойдут на пристройку помещения для задержанных и сопровождающих их правоохранителей.
25 августа фракции Европейской солидарности и Слуги народа в горсовете обратились к мэру с просьбой отменить тендер на ремонт Киевского райсуда, отмечает Суспільне.
Также был объявлен тендер на более 31 млн грн для реставрации фасадов и кровли одесского Театра юного зрителя, его заказал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Победителем тендера стал ООО "ОЛИМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".
Руководитель местного волонтерского сообщества и организатор первой акции под мэрией Екатерина Ножевникова заявила, что во время протестов "против митингующих" вывели военных и нескольких людей в гражданском, которые говорили, что они тоже из армии.
По ее словам, через 10 минут разговора они "уже обнимались", когда волонтер объяснила воинам суть акции и предоставила информацию.
Ножевникова утверждает, что эту ситуацию организовал городской голова.
- Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов есть трансферты из государственного бюджета.
- 17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти из-за закупок, которые вызывают недовольство в обществе. В частности, он упомянул о тендере на закупку барабанов для укрытий в одном из районов Киева.
- На следующий день мэр Харькова пообещал отменить все необязательные тендеры. Мэр Львова призвал сохранять "трезвый ум" по поводу закупок местных властей и объяснил необходимость некоторых из них.
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