В Одессе прошел очередной митинг против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на ВСУ. Видео с митинга публикует активист Павел Поламарчук, детали о митинге рассказала народный депутат от партии Голос Соломия Бобровская.

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Акции протеста проходят на Думской площади рядом с горсоветом, предыдущие митинги состоялись 28 августа, на День города 2 сентября и 4 сентября.

Бобровская сообщила, что городской голова Геннадий Труханов не вышел к протестующим, как и во время предыдущих акций.

Мэр города выходил к протестующим 5 сентября, это было впервые с начала протеста, и они говорили больше получаса, пишет Сусрільне.

Тогда Труханов говорил, что горсовет помогает армии, но сталкивается с бюрократическими препятствиями, также он заявил, что необходимы ремонты в больницах, ведь в них лечатся, в частности, и военные.

Реакций в соцсетях от городского главы на протест пока не было.

В начале августа на сервисе Prozorro управление капстроительства горсовета Одессы опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда города на 106,2 млн. грн.

Уже 5 сентября это управление заключило договор о реконструкции суда, ее будет выполнять фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесголовпостач".

В конце августа в Одесском горсовете сообщили, что 106 млн – это стоимость всего проекта, а на ремонт выделено лишь 10 млн.

По словам заместителя мэра Александра Филатова, эти средства пойдут на пристройку помещения для задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

25 августа фракции Европейской солидарности и Слуги народа в горсовете обратились к мэру с просьбой отменить тендер на ремонт Киевского райсуда, отмечает Суспільне.

Также был объявлен тендер на более 31 млн грн для реставрации фасадов и кровли одесского Театра юного зрителя, его заказал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Победителем тендера стал ООО "ОЛИМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Руководитель местного волонтерского сообщества и организатор первой акции под мэрией Екатерина Ножевникова заявила, что во время протестов "против митингующих" вывели военных и нескольких людей в гражданском, которые говорили, что они тоже из армии.

По ее словам, через 10 минут разговора они "уже обнимались", когда волонтер объяснила воинам суть акции и предоставила информацию.

Ножевникова утверждает, что эту ситуацию организовал городской голова.

Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов есть трансферты из государственного бюджета.

17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти из-за закупок, которые вызывают недовольство в обществе. В частности, он упомянул о тендере на закупку барабанов для укрытий в одном из районов Киева.

На следующий день мэр Харькова пообещал отменить все необязательные тендеры. Мэр Львова призвал сохранять "трезвый ум" по поводу закупок местных властей и объяснил необходимость некоторых из них.

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