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Гроші на ЗСУ. В Одесі мітингували проти виділення коштів на нетермінові ремонт – відео видео

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09.09.2023, 22:15
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В Одесі пройшов черговий мітинг проти використання кошт бюджету міста на ремонт будівлі суду та театру і за витрати на ЗСУ. Відео з мітингу публікує активіст Павло Поламарчук, деталі про мітинг розповіла народна депутатка від партії Голос Соломія Бобровська.

Акції протесту відбуваються на Думській площі поряд з міськрадою, попередні мітинги відбулись 28 серпня, на День міста 2 вересня, та 4 вересня.

Бобровська повідомила, що міський голова Геннадій Труханов не вийшов до протестувальників, як і під час попередніх акцій.

Мер міста виходив до протестувальників 5 вересня, це було вперше з початку протесту, і вони говорили понад пів години, пише Суспільне.

Тоді Труханов казав, що міськрада допомагає армії, але стикається з бюрократичними перепонами, також він заявив, що необхідними є ремонти у лікарнях, адже у них лікуються, зокрема, й військові.

Реакцій у соцмережах від міського глави на протест поки не було.

На початку серпня на сервісі Prozorro управління капбудівництва міськради Одеси опублікувало тендер на реконструкцію Київського районного суду міста на 106,2 млн грн. 

Уже 5 вересня це управління уклало договір про реконструкцію суду, її виконуватиме фірма "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач".

Наприкінці серпня в Одеській міськраді повідомили, що 106 млн – це вартість усього проєкту, а на ремонт виділено лише 10 млн.

За словами заступника мера Олександра Філатова, ці кошти підуть на прибудову приміщення для затриманих та правоохоронців, що їх супроводжують.

25 серпня фракції Європейської солідарності та Слуги народу у міськраді звернулись до міського голови з проханням скасувати тендер на ремонт Київського райсуду, зауважує Суспільне.

Також було оголошено тендер на понад 31 млн грн для реставрації фасадів та покрівлі одеського Театру юного глядача, його замовив Департамент капбудівництва та дорожнього господарства Одеської обладміністрації. Переможцем тендеру став ТОВ "ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Керівниця місцевої волонтерської спільноти та організаторка першої акції під мерією Катерина Ножевнікова заявила, що під час протестів "проти мітингувальників" вивели військових та декількох людей у цивільному, які казали, що вони теж з війська.

За її словами, через 10 хвилин розмови вони "вже обіймалися", коли волонтерка пояснила воїнам суть акції та надала інформацію.

Ножевнікова стверджує, цю ситуацію організував міський голова.

Скриншот з Facebook

Читайте також: Суспільний резонанс. Місцева влада почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ

Артем Джеріпа
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