Одеська міська рада не скасувала 10 млн грн на ремонт суду: поіменне голосування

Одеська міська рада не прийняла правку, яка скасовувала виділення 10 млн грн на ремонту Київського районного суду. Про це повідомив депутат міської ради від Європейської солідарності Петро Обухов.

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Члени бюджетної комісії Олексій Потапський, Вадим Мороховський та Олег Звягін запропонували зняти фінансування на ремонт суду та скерувати ці 10 млн до резервного фонду.

Для ухвалення їхньої правки не вистачило голосів.

Результат голосування:

→ за – 20;

→ проти – 0;

→ утрималось – 4;

→ не голосувало – 21.

Обухов опублікував поіменний перелік депутатів і як вони голосували:

Впродовж останніх місяців, здебільшого вихідними, в Одесі відбуваються протести проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду та театру і за витрати на армію.

До голосування за цю правку протестувальники отримали нагоду виступити перед місцевими депутатами.

Один з доповідачів закликав народних обранців цього та наступного року залишити для міста лише критичні розходи, а решту коштів спрямувати на Збройні Сили.

На початку серпня на сервісі Prozorro управління капбудівництва міськради Одеси опублікувало тендер на реконструкцію Київського районного суду міста на 106,2 млн грн.

Уже 5 вересня це управління уклало договір на реконструкцію суду, її виконуватиме фірма "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач".

Наприкінці серпня в Одеській міськраді повідомили, що 106 млн – це вартість проєкту загалом, а на ремонт виділено лише 10 млн. За словами заступника мера Олександра Філатова, ці кошти підуть на прибудову приміщення для затриманих та правоохоронців, що їх супроводжують.

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