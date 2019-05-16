Один из нардепов вышел из состава группы Воля народа

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Станислав Березкин вышел из состава группы Воля народа. Такое заявление зачитала на пленарном заседании Верховной Рады первый виде-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

Она уточнила, что Березкин вошел в группу Возрождение.

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Ранее сегодня Верховная Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников Государственного бюро расследований, а также назначила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. За назначение инаугурации на 20 мая проголосовали 315 народных депутатов.

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