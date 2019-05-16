Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 14:55

Один из нардепов вышел из состава группы Воля народа

Один из нардепов вышел из состава группы Воля народа - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Станислав Березкин вышел из группы Воля народа и вошел в другую группу в парламенте

Реклама
Реклама

Депутат Станислав Березкин вышел из состава группы Воля народа. Такое заявление зачитала на пленарном заседании Верховной Рады первый виде-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

Она уточнила, что Березкин вошел в группу Возрождение.

Реклама

Ранее сегодня Верховная Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников Государственного бюро расследований, а также назначила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. За назначение инаугурации на 20 мая проголосовали 315 народных депутатов.

Читайте также: Какие партии прошли бы в Раду в мае: опрос от нескольких компаний

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: воля народа, Станислав Березкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 