Результаты детектора: "Слуга" терзается из-за малых знаний для ВР

Жаннетта Половникова (Фото - скриншот из видео ZIK)

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что по предварительным результатам детектора лжи народный депутат от Слуги народа Олег Марусяк терзает себя из-за "недостаточности образования и знаний для работы в Раде". Об этом Половникова заявила после проведения исследования.

По ее словам, Марусяк не получал никакого незаконного вознаграждения и никого из коллег по партии не подозревает в том, что они могли взять взятку.

"Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде. Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что уважаемый господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы", - заявила Половникова.

Она уточнила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

Читайте также: Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского