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Результаты детектора: "Слуга" терзается из-за малых знаний для ВР

Результаты детектора: "Слуга" терзается из-за малых знаний для ВР - Фото
Жаннетта Половникова (Фото - скриншот из видео ZIK)
24.10.2019, 14:59

По словам полиграфолога Жаннетты Половниковой, Олег Марусяк не получал взяток, но корит себя из-за недостаточности знаний для работы в Верховной Раде

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что по предварительным результатам детектора лжи народный депутат от Слуги народа Олег Марусяк терзает себя из-за "недостаточности образования и знаний для работы в Раде". Об этом Половникова заявила после проведения исследования. 

По ее словам, Марусяк не получал никакого незаконного вознаграждения и никого из коллег по партии не подозревает в том, что они могли взять взятку.

"Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде. Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что уважаемый господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы", - заявила Половникова.  

Она уточнила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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