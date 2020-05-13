Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 13 мая

1. РАДА ПРИНЯЛА "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. "За" проголосовали 270 депутатов. Он делает невозможным возврат ПриватБанка олигарху Коломойскому и является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине (подробнее).

2. В МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛИ ПАДЕНИЕ ВВП В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ. Украинская экономика за первые три месяца 2020-го сократилась на 1,2% (подробнее).

3. КАРАНТИН В УКРАИНЕ БУДЕТ, ПОКА НЕ ИЗОБРЕТУТ ЛЕКАРСТВО. Об этом заявил премьер Шмыгаль, уточнив, что других действующих механизмов в мире сегодня нет, поэтому Украина продолжит умеренно выходить из карантина, чтобы не обвалить систему здравоохранения (подробнее).

4. ВИТРЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО УВОЛЬНЯЮТ ИЗ НАФТОГАЗА. По словам Витренко, его могут уволить через два месяца с должности исполнительного директора. В своем увольнении он винит лично Коболева (подробнее).

5. ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ ОБВИНИЛИ В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ. Жалобу на Валери Жискар д’Эстена подала немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке. Представители экс-президента заявляют, что он не помнит этого инцидента и рассматривает возможность подачи встречного иска (подробнее).

6. КЛИЧКО ПРОСИТ КАБМИН РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ МЕТРО С 25 МАЯ. Мэр Киева признал, что сегодня в столице - транспортный коллапс. По его словам, обычную работу наземного транспорта планируют возобновить после 22 мая (подробнее).

7. КАБМИН РАЗРЕШИЛ ТАКСИ ДВИГАТЬСЯ ПО ПОЛОСЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них лицензии. Эта норма позволит пассажирам быстро добираться до места назначения, что также повысит качество услуг и комфорт перевозок (подробнее).

8. СУД ОТКРЫЛ ДЕЛО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЕРЛАНОВА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ НАЛОГОВОЙ. Верланов подал иск в ОАСК и потребовал восстановить его в должности, а увольнение признать противоправным и отменить. Подготовительное заседание в деле назначено на 19 июня (подробнее).

9. ГБР ИЩЕТ ВИНОВНЫХ В МВД И ГМС В УТЕЧКЕ ДАННЫХ УКРАИНЦЕВ. ГБР открыло дело по факту утечки персональных данных граждан, которые были распространены в одном из анонимных каналов в Telegram (подробнее).

10. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОСЛАБЛЕНИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА. Принятый закон предусматривает продление налоговых и административных послаблений для бизнеса, а также освобождение медиков от налогов на период карантина (подробнее).

11. ШМЫГАЛЬ НАЗВАЛ ФЕЙКОМ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАПРЕТЕ ВЫЕЗДА УКРАИНЦЕВ НА ЗАРАБОТКИ. Никаких ограничений правительство не устанавливало, заявил премьер. Он отметил, что Кабмин пытается обеспечить украинцам достойные условия работы (подробнее).

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