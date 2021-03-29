Офис генпрокурора открыл дело против друга Коломойского, депутата Палицы – ЦПК

Офис генерального прокурора в январе 2021 года открыл уголовное производство против народного депутата, главы партии За майбутнє Игоря Палицы. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Там рассказали, что ранее написали заявление о возможном совершении преступления Палицей, в котором "описали все его связи с олигархом (Игорем Коломойским, – ред.) и незаконные, на наш взгляд, действия".

В частности, говорят в ЦПК, они выяснили, что уровень задекларированных расходов Палицы якобы превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом имеют признаки отмывания (легализации) средств.

"И вот нам стало известно, что Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело по Палице. Расследование ведет ГБР", – говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что ранее добились открытия аналогичного уголовного дела об отмывании средств против "еще одного защитника интересов Коломойского" – депутата Александра Дубинского.

Корреспондент LIGA.net обратился в ОГП с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о деле против Палицы, однако там отказались комментировать. В пресс-службе ГБР на телефонные звонки не отвечают.

8 сентября 2020 года Палица подтвердил, что его семья имеет 10% акций во всем нефтяном направлении группы Приват.

5 марта 2021 года США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

6 марта 2021 года Палица отрекся от бизнес-связей с Коломойским.

Вадим Ребрина

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