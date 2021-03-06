"Я его друг, но не бизнес-партнер". Палица отрекся от Коломойского

Соратник Игоря Коломойского, народный депутат, глава партии За майбутне Игорь Палица отрекся от бизнес-связей с попавшим под санкции США украинским олигархом. Об этом Палица заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.

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"Я товарищ Коломойского, друг Коломойского, но не его бизнес-партнер", – сказал Палица.

Почитать о связях Палицы с Коломойским можно в досье, составленном LIGA.net в 2014 году.

В сентябре 2020-го Палица подтвердил, что его семья имеет 10% акций во всем нефтяном направлении группы Приват.

4 февраля Стокгольмский арбитражный суд отказал во взыскании более $6 млрд с Украины троим миноритарным акционерам ПАО "Укрнафта". Владельцами этих трех компаний были Коломойский, Геннадий Боголюбов и Палица.

5 марта Соединенные Штаты Америки лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

Наталия Медведева

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