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"Я его друг, но не бизнес-партнер". Палица отрекся от Коломойского

06.03.2021, 18:53
Игорь Палица (Скриншот программы Свобода слова Савика Шустера)

Соратник Игоря Коломойского, народный депутат, глава партии За майбутне Игорь Палица отрекся от бизнес-связей с попавшим под санкции США украинским олигархом. Об этом Палица заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.

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"Я товарищ Коломойского, друг Коломойского, но не его бизнес-партнер", – сказал Палица.

Почитать о связях Палицы с Коломойским можно в досье, составленном LIGA.net в 2014 году.

  • В сентябре 2020-го Палица подтвердил, что его семья имеет 10% акций во всем нефтяном направлении группы Приват.
  • 4 февраля Стокгольмский арбитражный суд отказал во взыскании более $6 млрд с Украины троим миноритарным акционерам ПАО "Укрнафта". Владельцами этих трех компаний были Коломойский, Геннадий Боголюбов и Палица.
  • 5 марта Соединенные Штаты Америки лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине. 
Наталия Медведева
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санкции игорь коломойский игорь палица
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