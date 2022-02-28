Офис президента: Россияне могут только мечтать о том, чтобы полностью окружить Киев

Россияне могут только мечтать о том, чтобы полностью окружить Киев, сообщения об этом – фейк. Об этом заявил LIGA.net советник офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк подтверждает, что Киев полностью контролируется украинскими войсками, хотя "заезды в Киев возможны".

"В некоторых пригородах продолжается противостояние, шли тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу", – говорит он.

Он подчеркивает, что российские военные "должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниет в полях". Подоляк говорит, что погибших российских пока не удается сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах.

По сегодняшним данным минобороны, потери армии вторжения России в личном составе достигли примерно 5300 человек.

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Сергей Бережной , Юрий Смирнов

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