Офис Зеленского прокомментировал скандал со взяткой в Слуге народа
В ОП отметили, что все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ устранены
Президент Владимир Зеленский не терпит коррупцию в любых ее проявлениях, а антикоррупционные органы должны провести расследование, не смотря на то, кто подозреваемый. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что с политической воли Зеленского в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ, оставленные "прошлым президентом Украины".
В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил намерения нардепа Александра Юрченко о выходе из фракции.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Его подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- 15 сентября генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.
Читайте также: Скандал | "Я хочу кусочек пирога". НАБУ опубликовало прослушку по делу Юрченко из СН: видео
Комментарии