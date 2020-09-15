Офис Зеленского прокомментировал скандал со взяткой в Слуге народа

В ОП отметили, что все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ устранены

Президент Владимир Зеленский не терпит коррупцию в любых ее проявлениях, а антикоррупционные органы должны провести расследование, не смотря на то, кто подозреваемый. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.

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Отмечается, что с политической воли Зеленского в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ, оставленные "прошлым президентом Украины".

В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил намерения нардепа Александра Юрченко о выходе из фракции.

Ивана Фищенко. Его подозревают в получении взятки. 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко

15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.

15 сентября генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.

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Станислав Стороженко

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