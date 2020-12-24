"93% вместо 10,5%". Деминицативы: Офис Зеленского сманипулировал данными нашего соцопроса

Офис президента Владимира Зеленского якобы сманипулировал данными соцопроса фонда Демократические инициативы. Об этом говорится в заявлении фонда.

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Вчера Офис президента опубликовал новость, что большинство украинцев якобы назвали программу Большая стройка Зеленского главной позитивной новостью года. "Согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)", – написали в ОП.

Однако в Деминицативы заявляют, что на самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных, а вот уже из этих 11,3% позитивную оценку ей дали 93%.

"Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% это все-таки не 93%, как написали господа из ОП!" – говорится в заявлении Деминицитив.

В фонде считают это "тревожным знаком", поскольку "происходит манипулирование общественным мнением и введение в заблуждение самого президента".

Деминициативы призывают ОП или исправить новость, или вообще снять ее с сайта. LIGA.net обратилась за комментарием в ОП.

В декабре 2020 года по данным опроса Центра Разумкова 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года.

По данным декабрьского опроса Деминициатив, 28% украинцев назвали Зеленского неудачником года, 14,5% – политиком года.

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Марк Сировой

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