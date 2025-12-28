Офицер ВСУ: На юге активизировались "флаговтыки" россиян

Российские войска пытаются имитировать продвижение на Юге, хотя группы, которые разворачивают российские флаги для фото, сразу уничтожают

Российские войска (фото с пропагандистских ресурсов)

На юге Украины российские оккупационные войска начали активнее использовать тактику "флаговтыков", инфильтрируя отдельные группы в украинский тыл. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Они инфильтрируются как можно глубже в наш тыл, развернуть свой флаг, чтобы сделать фото- или видеофиксацию, якобы российские войска зашли далеко и взяли новые территории под свой контроль. Это происходит не только в районе Гуляйполя, а в принципе по всей зоне ответственности Сил обороны Юга", – сказал он.

По словам спикера, это делается для того, чтобы имитировать успехи российских войск на поле боя для иностранных аналитиков и OSINT-обозревателей.

"Хотя эти российские штурмовые группы долго не живут – они заходят нам в тыл, их фотографируют с дрона, а затем практически сразу уничтожаются. Но публикация снимков создает впечатление, что российские войска имеют значительно большие успехи, чем есть на самом деле", – говорит Волошин.

По его словам, именно благодаря этой тактике Герасимов доложил российскому диктатору о "взятии" Гуляйполя, Степногорска и Мирнограда, хотя это не соответствует действительности.

"Гуляйполе на самом деле частично остается под контролем Сил обороны. На улицах города идут ожесточенные такие стрелковые контакты. Примерно такая же ситуация и в Степногорске, где россияне пытаются инфильтроваться по дороге, ведущей из Запорожья. Мы их не пускаем, бои продолжаются, поселок ни в коем случае не является под контролем противника", – подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Ранее 28 декабря Волошин сообщил, что часть Гуляйполя остается под контролем Сил обороны. По его словам, много украинских позиций есть в западной части города. На улицах продолжаются ожесточенные бои.

Ранее в Генеральном штабе опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о "захвате" Гуляйполя.