Офіцер ЗСУ: На півдні активізувались "флаговтики" росіян

Російські війська намагаються імітувати просування на Півдні, хоча групи, які розгортають російські прапори для фото, одразу знищують

Російські війська (фото з пропагандистських ресурсів)

На півдні України російські окупаційні війська почали активніше використовувати тактику "флаговтиків", інфільтруючи окремі групи в український тил. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Вони інфільтруються якнайглибше в наш тил, розгорнути свій прапор, щоб зробити фото- чи відеофіксацію, нібито російські війська зайшли далеко та взяли нові території під свій контроль. Це відбувається не тільки в районі Гуляйполя, а в принципі по всій зоні відповідальності Сил оборони Півдня", – сказав він.

За словами речника, це робиться для того, щоб імітувати успіхи російських військ на полі бою для іноземних аналітиків та OSINT-оглядачів.

"Хоча ці російські штурмові групи довго не живуть – вони заходять нам в тил, їх фотографують з дрона, а потім практично одразу знищуються. Але публікація знімків створює враження, що російські війська мають значно більші успіхи, ніж є насправді", – каже Волошин.

За його словами, саме завдяки цій тактиці Герасимов доповів російському диктатору про "взяття" Гуляйполя, Степногірська і Мирнограда, хоча це не відповідає дійсності.

"Гуляйполе насправді частково залишається під контролем Сил оборони. На вулицях міста йдуть запеклі такі стрілецькі контакти. Приблизно така сама ситуація і в Степногірську, де росіяни намагаються інфільтруватись по дорозі, яка веде із Запоріжжя. Ми їх не пускаємо, бої тривають, селище в жодному випадку не є під контролем противника", – наголосив речник Сил оборони Півдня.