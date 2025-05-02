ОГП: Иностранец, убивший 11 человек в Киеве и Харькове, получил пожизненное – фото

Правоохранители отметили, что мужчина хорошо помнил каждое преступление и надеялся на смягчение приговора

Осужденный (Фото: ОГП)

Голосеевский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 38-летнего гражданина Узбекистана, убившего 11 человек. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В суде было доказано, что иностранец в течение шести лет убил трех женщин и восемь мужчин. Еще одного потерпевшего он пытался убить, но не смог довести задуманное до конца.

Отмечается, что в большинстве своем его жертвами были люди без постоянного места жительства, с которыми тот знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал. Правоохранители находили тела, но определить обстоятельства и причины смерти было тяжело.

Осужденный был задержан в январе 2024 года в Киеве после того, как он напал на продавщицу цветов в Голосеевском районе. Согласно материалам дела, мужчина зашел в магазин и 30 раз ударил женщину ножом. После этого он забрал ее золотые украшения и скрылся.

После задержания мужчина признался в этом убийстве и рассказал о деталях других преступлений.

Отмечается, что в 2018 году в Харькове он убил знакомого топором на рынке, где работал. Осужденный нанес мужчине более 30 ударов по голове и туловищу. После этого он бросил топор, документы и телефон в печь, забрал деньги убитого и уехал в Киев.

В августе 2019 года он убил знакомого бездомного возле станции метро "Демиевская" после совместного употребления алкоголя. Как отметили в ОГП, осужденный нанес ему множество ушибов ногами и руками, а также восемь раз ударил камнем по голове.

В начале сентября 2019 года иностранец увидел старого знакомого-бездомного, спавшего на земле. У мужчин накануне был словесный конфликт. Осужденный нашел неподалеку кусок бетона и ударил им мужчину по голове, из-за чего тот умер.

В январе 2020 года, как установили следователи, осужденный распивал алкоголь в подвале дома в Оболонском районе с тремя мужчинами – отцом и его сыновьями. Когда мужчины заснули, злоумышленник по очереди задушил их ремнем для штанов.

В конце июня 2021 года в Святошинском районе Киева осужденный ударил по голове дворника. Когда тот упал и потерял сознание, он планировал добить его, но увидел рядом людей, поэтому забрал его деньги и уехал из города. Отмечается, что потерпевший не сообщал о нападении полиции.

В июне 2023 года осужденный познакомился с женщиной. После распития алкоголя в урочище Бабий Яр он задушил ее руками.

В начале июля 2023 года возле станции метро "Почайна" иностранец познакомился со своим земляком. Во время празднования знакомства осужденный взял кусок простыни, на которой спал потерпевший, и изготовил из нее петлю, чтобы это выглядело самоубийством.

Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая обратилась к нему, чтобы спросить дорогу.

В середине июля 2023 года на Петропавловской Борщаговке осужденный познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого отвел в заброшенное здание и задушил джинсовой тканью. После этого он забросал тело умершего мусором.

Правоохранители отметили, что каждую из жертв злоумышленник помнил хорошо и надеялся, что подробные рассказы и признание смягчат приговор. Суд признал мужчину виновным в совершении умышленных убийств и разбойных нападений и назначил максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: ОГП

Фото: ОГП