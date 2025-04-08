Застрелил военного, планировал убить главу ОВА Синегубова: в Харькове будут судить мужчину

Обвиняемый житель Евпатории, ранее несколько раз был судим. В частности, планировал взорвать авто Олега Синегубова, за что ему обещали $50 000

Фото: Офис генпрокурора

В Харькове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве военного и совершении диверсий. Кроме того, он планировал убить главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что обвиняемым является житель Евпатории, ранее он был несколько раз судимым. После 2015 переехал в Россию, в город Белгород, где согласился сотрудничать с ФСБ и выполнять задачи на территории Украины.

В феврале 2024 года он прибыл в Харьков для выполнения первой задачи – убийства украинского военного. В марте он выстрелил ему в спину у многоэтажки, жертва скончалась на месте.

После этого мужчина по собственной инициативе взорвал стратегические объекты в Харькове. Кроме того, он пытался убить начальника Дергачевского МВА Вячеслава Задоренко. В октябре обвиняемый заложил взрывчатку под машину чиновника, но тот заметил ее и спасся.

Также российский агент планировал взорвать автомобиль Олега Синегубова, начальника Харьковской ОВА, за что ему обещали $50 000.

Поняв, что его разыскивают, он откладывал выполнение этой задачи, а поджег два военных автомобиля в Харькове. В конце октября 2024 года он попытался уехать из города, но был задержан правоохранителями в электричке.

Обвиняемому предъявлены обвинения в госизмене, умышленном заказном убийстве, попытке убийства, диверсиях, теракте, а также в незаконном владении оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

Сейчас он находится под арестом без возможности выйти под залог.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП