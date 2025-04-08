Застрелив військового, планував убити очільника ОВА Синєгубова: у Харкові судитимуть чоловіка
У Харкові судитимуть чоловіка, якого звинувачують у вбивстві військового та вчиненні диверсій. Окрім того, він планував убити очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова і начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
Зазначається, що обвинуваченим є житель Євпаторії, який раніше мав кілька судимостей. Після 2015 року він переїхав до Росії, в місто Бєлгород, де погодився співпрацювати з ФСБ і виконувати завдання на території України.
У лютому 2024 року він прибув до Харкова для виконання першого завдання — вбивства українського військового. У березні він вистрелив йому в спину біля багатоповерхівки, жертва померла на місці.
Після цього чоловік за власною ініціативою підірвав стратегічні об'єкти в Харкові. Окрім того, він намагався вбити начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка. У жовтні обвинувачений заклав вибухівку під машину посадовця, але той помітив її та врятувався.
Також російський агент планував підірвати авто Олега Синєгубова, начальника Харківської ОВА, за що йому обіцяли $50 000.
Зрозумівши, що його розшукують, він відкладав виконання цього завдання, натомість підпалив два військові авто в Харкові. Наприкінці жовтня 2024 року він спробував виїхати з міста, але був затриманий правоохоронцями в електричці.
Обвинуваченому висунуто звинувачення у держзраді, навмисному вбивстві на замовлення, спробі вбивства, диверсіях, теракті, а також у незаконному володінні зброєю, вибухівкою та боєприпасами.
Зараз він перебуває під арештом, без можливості вийти під заставу.
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