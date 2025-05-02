ОГП: Іноземець, який вбив 11 людей у Києві та Харкові, отримав довічне – фото

Правоохоронці зазначили, що чоловік добре пам'ятав кожний злочин та сподівався на пом'якшення вироку

Засуджений (Фото: ОГП)

Голосіївський районний суд Києва засудив до довічного ув'язнення 38-річного громадянина Узбекистану, який вбив 11 людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У суді було доведено, що іноземець протягом шести років вбив трьох жінок та вісім чоловіків. Ще одного потерпілого він намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.

Зазначається, що здебільшого його жертвами були люди без постійного місця проживання, з якими знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав. Правоохоронці знаходили тіла, але визначити обставини та причини смерті було важко.

Засудженого затримали у січні 2024 року у Києві після того, як він напав на продавчиню квітів у Голосіївському районі. Згідно з матеріалами справи, чоловік зайшов до магазину та 30 разів вдарив жінку ножем. Після цього він забрав її золоті прикраси та втік.

Після затримання чоловік зізнався у цьому вбивстві та розповів деталі інших злочинів.

Зазначається, що у 2018 році у Харкові він вбив знайомого сокирою на ринку, де працював. Засуджений наніс чоловікові понад 30 ударів по голові та тулубу. Після цього він кинув сокиру, документи та телефон у піч, забрав гроші вбитого та поїхав до Києва.

У серпні 2019 року він вбив знайомого безхатька неподалік станції метро "Деміївська" після спільного вживання алкоголю. Як зазначили в ОГП, засуджений наніс йому безліч ударів ногами та руками, а також вісім разів вдарив каменем по голові.

На початку вересня 2019 року іноземець побачив давнього знайомого-безхатька, який спав на землі. Зазначається, що у чоловіків напередодні був словесний конфлікт. Засуджений знайшов неподалік шмат бетону і вдарив ним чоловіка по голові, через що той помер.

У січні 2020 року, як встановили слідчі, засуджений розпивав алкоголь у підвалі будинку в Оболонському району з трьома чоловіками – батьком та його синами. Коли чоловіки заснули, зловмисник по черзі задушив їх ременем для штанів.

Наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі Києва засуджений вдарив по голові двірника. Коли той упав і втратив свідомість, він планував його добити, але побачив поруч людей, тому забрав його гроші та поїхав з міста. Зазначається, що потерпілий не повідомляв про напад поліції.

У червні 2023 року засуджений познайомився із жінкою. Після розпиття алкоголю в урочищі Бабин Яр він задушив її руками.

На початку липня 2023 року біля станції метро "Почайна" іноземець познайомився зі своїм земляком. Під час святкування знайомства засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб це виглядало як самогубство.

Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього, щоб спитати дорогу.

В середині липня 2023 року на Петропавлівській Борщагівці засуджений познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до покинутої будівлі та задушив джинсовою тканиною. Після цього він закидав тіло померлого сміттям.

Правоохоронці зазначили, що кожну із жертв зловмисник пам'ятав добре та сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисних вбивств і розбійних нападів та призначив максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: ОГП

Фото: ОГП