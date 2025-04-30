У Києві затримали росіянина, який задушив свою дівчину у фотостудії – відео

Поліціянти встановили, що пара – обидва громадяни РФ – приїхала до України у 2022 році

Фото: ГУНП у Києві

У Києві правоохоронці затримали 28-річного громадянина Росії. За інформацією пресслужби місцевого Головного управління Національної поліції, під час сварки у столичній фотостудії він задушив 21-річну жінку, також громадянку Росії.

Зазначається, що днями до Святошинського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив, що у фотостудії знайшов мертве тіло своєї дівчини. На місце події виїхали слідчі, оперативники та судово-медичний експерт.

Поліціянти встановили, що пара – обидва громадяни РФ – приїхала до України у 2022 році. У Києві вони працювали в одній з фотостудій і після робочого дня вирішили відсвяткувати річницю стосунків.

Під час святкування між ними виник конфлікт, і чоловік напав на жінку та задушив її, стверджують правоохоронці.

Чоловіка затримали та повідомили йому підозру в умисному вбивстві. Якщо його провину доведуть у суді, він може отримати покарання до 15 років позбавлення волі.

20 березня 2025 року у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, стрибнувши у Дніпро.

Того ж місяця у торгівельному центрі Білої Церкви сталася стрілянина: група людей увірвалася до спортклубу, вистрілила кілька разів і втекла з місця події.