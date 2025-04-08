Фальшиві документи та кефір. У поліції розповіли деталі щодо планування убивства Синєгубова

Ім'я чоловіка, який торік планував убити очільника Харківської ОВА, звати Олександр Голуб. Він ретельно переховувався та мав подвійне громадянство

Сергій Болвінов (Фото: Facebook)

Чоловік, якому обіцяли $50 000 за убивство очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мав подвійне громадянство та ретельно переховувався від поліції. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, ім'я затриманого – Олександр Голуб. Для поліції ця справа розпочалася 5 березня 2024 року: тоді на Салтівці вогнепальне поранення в спину отримав військовий, він помер у швидкій.

Слідчі почали пошуки гільзи, адже кулі в тілі не було — вона пройшла навиліт і пробила легені. Запідозривши, що напад стався в іншому місці, поліціянти відновили маршрут військового, проаналізувавши камери. Вони подумали, що вбивця слідкував за жертвою.

Поліціянти відновили маршрут військового, пройшовши шлях, яким той йшов додому того вечора. Вони знайшли гільзу від рідкісної зброї – спецпатрона до пістолета ПСС, який використовують лише російські спецпідрозділи. За допомогою камер та свідка вдалося визначити можливе місце проживання підозрюваного. Оперативники виявили пістолет і зразки ДНК в орендованій квартирі. Там же з'ясували, що паспорт вбивця використав фальшивий: бланк був викрадений з установи у терористичній ЛНР, а в нього вклеєне фото вбивці. Сам він безслідно зник.

Олександр Голуб (Фото: Сергій Болвінов/Facebook)

Згодом чоловік підірвав будівлю Шевченківської адміністрації, по місту горіли військові машини, а вночі спрацювала вибухівка біля МСЕК. Оперативники почали працювати під прикриттям, записуючи перехожих і вивчаючи камери.

Один із правоохоронців впізнав ймовірного палія як колишнього злочинця із прізвищем Безсмертних. Оперативники встановили за ним цілодобове спостереження.

Вони йшли за ним, знали, що він постійно перевдягається та носить запасну куртку. На місці проживання нічого підозрілого не знайшли, але саме ці докази допомогли розкрити справу.

Поліціянти знайшли сміття з упаковками від картоплі та кефіру, де вилучили ДНК підозрюваного. Визначивши супермаркет, де він вкрав ці продукти, охорона впізнала його.

З'ясувалося, що кілька розслідуваних справ пов'язані. Почалася спецоперація, що завершилася затриманням в електричці.

Того ж дня В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської військової адміністрації, помітив підозріле під своїм авто і викликав поліцію. Вибухотехніки знешкодили пристрій. Затриманий Голуб зізнався, що замовлення отримав від ФСБ і забрав бомбу зі спеціальної закладки.

В ізоляторі слідчі дізналися, що наступною жертвою мав стати начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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