Ложные документы и кефир. В полиции рассказали детали о планировании убийства Синегубова

Имя мужчины, который в прошлом году планировал убить главу Харьковской ОВА, зовут Александр Голуб. Он тщательно скрывался и имел двойное гражданство

Сергей Болвинов (Фото: Facebook)

Человек, которому обещали $50 000 за убийство главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, имел двойное гражданство и тщательно скрывался от полиции. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, имя задержанного – Александр Голуб. Для полиции это дело началось 5 марта 2024 года: тогда на Салтовке огнестрельное ранение в спину получил военный, он умер в скорой.

Следователи начали поиски гильзы, ведь пули в теле не было – она прошла навылет и пробила легкие. Заподозрив, что нападение произошло в другом месте, полицейские восстановили маршрут военного, проанализировав камеры. Они подумали, что убийца следил за жертвой.

Полицейские восстановили маршрут военного, пройдя путь, которым тот шел домой в тот вечер. Они нашли гильзу от редкого оружия – спецпатрона к пистолету ПСС, который используют только российские спецподразделения. С помощью камер и свидетеля удалось определить возможное место жительства подозреваемого. Оперативники обнаружили пистолет и образцы ДНК в съемной квартире. Там же выяснили, что паспорт убийца использовал фальшивый: бланк был угнан из учреждения в террористической ЛНР, а в него вклеено фото убийцы. Сам он бесследно исчез.

Александр Голуб (Фото: Сергей Болвинов/Facebook)

Впоследствии мужчина взорвал здание Шевченковской администрации, по городу горели военные машины, а ночью сработала взрывчатка возле МСЭК. Оперативники начали работать под прикрытием, записывая прохожих и изучая камеры.

Один из правоохранителей узнал предполагаемого поджигателя как бывшего преступника по фамилии Бессмертных. Оперативники установили за ним круглосуточное наблюдение.

Они следовали за ним, знали, что он постоянно переодевается и носит запасную куртку. На месте жительства ничего подозрительного не обнаружили, но именно эти доказательства помогли раскрыть дело.

Полицейские обнаружили мусор с упаковками от картофеля и кефира, где изъяли ДНК подозреваемого. Определив супермаркет, где он украл эти продукты, охрана узнала его.

Выяснилось, что несколько расследуемых дел связаны. Началась спецоперация, завершившаяся задержанием в электричке.

В тот же день Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской военной администрации, заметил подозрительное под своим авто и вызвал полицию. Взрывотехники обезвредили устройство. Задержанный Голуб признался, что заказ получил от ФСБ и забрал бомбу из специальной закладки.

В изоляторе следователи узнали, что следующей жертвой должен стать начальник Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

В декабре 2024 года СБУ запустила чат-бот для тех, кого пытаются вербовать российские спецслужбы.

20 марта в Ровно возле торгового центра взорвалось самодельное устройство в автомобиле, были ранены два человека, СБУ квалифицировала инцидент как теракт.

24 марта в здании полиции в Одесской области произошел теракт: есть погибшая, пострадали правоохранители.

7 апреля СБУ задержала семерых подростков, завербованных российскими спецслужбами через Telegram. Утверждается, что ради "легких денег" они уничтожали релейные шкафы Укрзалізниці, а младшему исполнителю только исполнилось 12 лет.