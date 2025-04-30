В Киеве задержали россиянина, задушившего свою девушку в фотостудии – видео

Полицейские установили, что пара – оба граждане РФ – приехала в Украину в 2022 году

Фото: ГУНП в Киеве

В Киеве стражи порядка задержали 28-летнего гражданина России. По информации пресс-службы местного Главного управления Национальной полиции, во время ссоры в столичной фотостудии он задушил 21-летнюю женщину, также гражданку России.

Отмечается, что на днях в Святошинское управление полиции обратился мужчина, который сообщил, что в фотостудии обнаружил мертвое тело своей девушки. На место происшествия выехали следователи, оперативники и судебно-медицинский эксперт.

Полицейские установили, что пара – оба граждане РФ – приехала в Украину в 2022 году. В Киеве они работали в одной из фотостудий и после рабочего дня решили отпраздновать годовщину отношений.

В ходе празднования между ними возник конфликт, во время которого мужчина напал на женщину и задушил ее, утверждают правоохранители.

Мужчину задержали и сообщили ему подозрение в умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, он может получить наказание до 15 лет лишения свободы.

20 марта 2025 года в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, прыгнув в Днепр.

В том же месяце в торговом центре Белой Церкви произошла стрельба: группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия.