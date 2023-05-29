ОГП: В Донецкой области будут судить местную жительницу, которая сдавала позиции ВСУ

В суд направлен обвинительный акт против жительницы Краматорского района, которая, по данным следствия, предоставляла оккупантам информацию о расположении личного состава и техники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Женщине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК).

Досудебное расследование установило, что с сентября по ноябрь 2022 года она добровольно оказывала помощь двум участникам террористической организации ДНР в ведении боевых действий против ВСУ.

По данным следствия, она собирала и передавала боевикам через Telegram данные о местонахождении украинских бойцов в населенных пунктах Краматорского и Покровского районов. При этом отправляла как текстовые сообщения, так и скриншоты Google Maps. На них отмечала точки сосредоточения личного состава и специального военного оборудования ВСУ.

Оккупанты узнавали от нее о пролетах украинской военной авиации, пунктах разгрузки эшелонов военной техники, местах испытания БПЛА и расположении комплексов ПВО.

Кроме того, женщина акцентировала внимание собеседников на времени суток, в которое, на ее взгляд, лучше наносить удары по этим объектам. Всего женщина передала около 50 таких сообщений, говорят в ОГП.

СБУ заявила, что собрала доказательства коллаборационной деятельности архимандрита УПЦ МП, настоятеля мужского монастыря Святого Саввы Освященного во временно оккупированном Мелитополе.

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