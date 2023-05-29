ОГП: На Донеччині судитимуть місцеву мешканку, яка здавала позиції ЗСУ

До суду скеровано обвинувальний акт проти мешканки Краматорського району, яка, за даними слідства, надавала окупантам інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Жінці інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по листопад 2022 року вона добровільно надавала допомогу двом учасникам терористичної організації ДНР у веденні бойових дій проти ЗСУ.

За даними слідства, вона збирала й передавала бойовикам через Telegram дані про місцезнаходження українських бійців у населених пунктах Краматорського й Покровського районів. При цьому відправляла як текстові повідомлення, так і скриншоти Google Maps. На них позначала точки зосередження особового складу й спеціального військового обладнання ЗСУ.

Окупанти дізнавалися від неї про прольоти української військової авіації, пункти розвантаження ешелонів військової техніки, місця випробування БПЛА і розташування комплексів ППО.

Крім того, жінка акцентувала увагу співрозмовників на часі доби, у який, на її погляд, краще завдавати ударів по цих об’єктах. Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень, кажуть в ОГП.

СБУ заявила, що зібрала докази колабораційної діяльності архімандрита УПЦ МП, настоятеля чоловічого монастиря Святого Сави Освяченого у тимчасово окупованому Мелітополі.

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