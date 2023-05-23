RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ підозрює у колабораціонізмі настоятеля монастиря УПЦ МП у Мелітополі

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 16:59
СБУ підозрює у колабораціонізмі настоятеля монастиря УПЦ МП у Мелітополі - Фото
Архімандрит Іоанн (Олександр Прокопенко) (Фото - сайт Запорізької Єпархії УПЦ МП)

СБУ заявила, що зібрала докази колабораційної діяльності архімандрита УПЦ МП, настоятеля чоловічого монастиря Святого Сави Освяченого у тимчасово окупованому Мелітополі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними слідства, після початку окупації міста Росією архімандрит одним із перших підтримав збройну агресію РФ і закликав парафіян допомагати загарбникам, заперечував воєнні злочини окупантів та виступав за "приєднання" регіону до Росії. Клірик також активно допомагав організації псевдореферендуму в окупованих районах Запорізької області.

Архімандриту повідомлено про підозру за статтями про колабораційну діяльність, у разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ повідомляє, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, проводяться "комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності".

За даними відкритих джерел, настоятелем чоловічого монастиря Святого Сави Освяченого у Мелітополі є архімандрит Іоанн (Олександр Прокопенко).

9 травня 2023 року Офіс генпрокурора публікував виписані на його ім'я повідомлення про підозру та виклики на допити.

Архимандрит Иоанн (Александр Проколпенко) (Фото – сайт Запорожской Епархии УПЦ МП)
  • 12 травня повідомлялося, що митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Йосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
  • 22 травня митрополит УПЦ МП у Чернівецькій області отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі – за повідомленням СБУ, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" та "сатанинською".

    Читайте також: Більшість українців вважають діяльність УПЦ МП причетною до російської агресії – опитування

    Сергій Бережний
    Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
    упц мпмелітопольпідозраколабораціонізм
    Ще по темі

    Коментарі

    Останні новини
    Спецпроєкти
     