СБУ підозрює у колабораціонізмі настоятеля монастиря УПЦ МП у Мелітополі

СБУ заявила, що зібрала докази колабораційної діяльності архімандрита УПЦ МП, настоятеля чоловічого монастиря Святого Сави Освяченого у тимчасово окупованому Мелітополі.

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За даними слідства, після початку окупації міста Росією архімандрит одним із перших підтримав збройну агресію РФ і закликав парафіян допомагати загарбникам, заперечував воєнні злочини окупантів та виступав за "приєднання" регіону до Росії. Клірик також активно допомагав організації псевдореферендуму в окупованих районах Запорізької області.

Архімандриту повідомлено про підозру за статтями про колабораційну діяльність, у разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ повідомляє, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, проводяться "комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності".

За даними відкритих джерел, настоятелем чоловічого монастиря Святого Сави Освяченого у Мелітополі є архімандрит Іоанн (Олександр Прокопенко).

9 травня 2023 року Офіс генпрокурора публікував виписані на його ім'я повідомлення про підозру та виклики на допити.

12 травня повідомлялося, що митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Йосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

22 травня митрополит УПЦ МП у Чернівецькій області отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі – за повідомленням СБУ, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" та "сатанинською".

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