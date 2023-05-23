СБУ подозревает в коллаборационизме настоятеля монастыря УПЦ МП в Мелитополе
СБУ заявила, что собрала доказательства коллаборационной деятельности архимандрита УПЦ МП, настоятеля мужского монастыря Святого Саввы Освященного во временно оккупированном Мелитополе.
По данным следствия, после начала оккупации города Россией архимандрит одним из первых поддержал вооруженную агрессию РФ и призвал прихожан помогать захватчикам, отрицал военные преступления оккупантов и выступал за "присоединение" региона к России. Клирик также активно помогал в организации псевдореферендума в оккупированных районах Запорожской области.
Архимандриту сообщено о подозрении по статьям о коллаборационной деятельности, в случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит до 12 лет заключения.
СБУ сообщает, что подозреваемый находится на временно оккупированной территории Украины, проводятся "комплексные меры по его привлечению к ответственности".
По данных открытых источников, настоятелем мужского монастыря Святого Саввы Освященного в Мелитополе является архимандрит Иоанн (Александр Прокопенко).
9 мая 2023 года Офис генпрокурора публиковал выписанные на его имя уведомление о подозрении и вызовы на допросы.
- 12 мая сообщалось, что митрополит УПЦ Московского патриархата, экс-глава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни.
- 22 мая митрополит УПЦ МП в Черновицкой области получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни – по сообщению СБУ, он называл Православную церковь Украины "церковью антихриста" и "сатанинской".
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