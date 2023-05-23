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СБУ подозревает в коллаборационизме настоятеля монастыря УПЦ МП в Мелитополе

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:59
СБУ подозревает в коллаборационизме настоятеля монастыря УПЦ МП в Мелитополе - Фото
Архимандрит Иоанн (Александр Проколпенко) (Фото - сайт Запорожской Епархии УПЦ МП)

СБУ заявила, что собрала доказательства коллаборационной деятельности архимандрита УПЦ МП, настоятеля мужского монастыря Святого Саввы Освященного во временно оккупированном Мелитополе.

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По данным следствия, после начала оккупации города Россией архимандрит одним из первых поддержал вооруженную агрессию РФ и призвал прихожан помогать захватчикам, отрицал военные преступления оккупантов и выступал за "присоединение" региона к России. Клирик также активно помогал в организации псевдореферендума в оккупированных районах Запорожской области.

Архимандриту сообщено о подозрении по  статьям о коллаборационной деятельности, в случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит до 12 лет заключения.

СБУ сообщает, что подозреваемый находится на временно оккупированной территории Украины, проводятся "комплексные меры по его привлечению к ответственности".

По данных открытых источников, настоятелем мужского монастыря Святого Саввы Освященного в Мелитополе является архимандрит Иоанн (Александр Прокопенко).

9 мая 2023 года Офис генпрокурора публиковал выписанные на его имя уведомление о подозрении и вызовы на допросы.

Архимандрит Иоанн (Александр Проколпенко) (Фото – сайт Запорожской Епархии УПЦ МП)
  • 12 мая сообщалось, что митрополит УПЦ Московского патриархата, экс-глава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни.
  • 22 мая митрополит УПЦ МП в Черновицкой области получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни – по сообщению СБУ, он называл Православную церковь Украины "церковью антихриста" и "сатанинской".

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    Сергей Бережной
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    упц мпподозрениеколлаборационизммелитополь
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