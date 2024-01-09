"Охотился" на HIMARS и комплексы ПВО: СБУ задержала российского шпиона в Донецкой области

По данным СБУ, подозрение получил мужчина, который интересовался местами наибольшего сосредоточения ВСУ в районе Славянска

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала и сообщила о подозрении мужчине, который пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS под Славянском Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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По данным СБУ, мужчина интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска. Также он распространял полученные сведения через один из вражеских каналов, который администрируется оккупантами на Донбассе.

Фото: Deep state

По данным следствия, 43-летний местный житель поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Об этом он неоднократно писал в прокремлевских Telegram-каналах.

Затем, утверждают правоохранители, он начал "сливать" в чат-бот Федеральной службы безопасности России закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

По данным СБУ, для сбора сведений он обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следователи сообщили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Если его вина будет доказана в суде, мужчина может сесть в тюрьму до 12 лет.

3 января 2024 года правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом Федеральной службы безопасности России и предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Также он помогал главарю террористов ЛНР Леониду Пасечнику репрессировать украинцев.

5 января СБУ задержала в Киеве владельца одного из агрохолдингов в Херсонской области, который после оккупации перерегистрировал его по российским законам и начал платить налоги оккупантам.

8 января правоохранители задержали сотрудника Укрзалізниці, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Затем он передавал информацию ФСБ России.

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