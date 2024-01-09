"Полював" на HIMARS та комплекси ППО: СБУ затримала російського шпигуна на Донеччині

За даними СБУ, підозру отримав чоловік, який цікавився місцями найбільшого зосередження ЗСУ в районі Слов’янська та передавав розвіддані російській армії

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала й повідомила про підозру чоловіку, який намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, зокрема типу M142 HIMARS під Слов’янськом на Донеччині. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

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За даними СБУ, чоловік цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська. Також він поширював отримані відомості через один із ворожих каналів, який адмініструється окупантами на Донбасі

Фото: Deep state

За даними слідства, 43-річний місцевий житель підтримував збройну агресію Росії проти України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах.

Потім, стверджують правоохоронці, він почав "зливати" до чатбота Федеральної служби безпеки Росії закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку.

За даними СБУ, для збору відомостей він обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідчі повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенню інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Якщо його провину буде доведено у суді, чоловік може сісти в тюрму до 12 років.

3 січня 2024 року правоохоронці затримали в Києві ексчиновника, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії й пропонував "приєднати" східні регіони України до Ростовської області РФ. Також він допомагав ватажку терористів ЛНР Леоніду Пасічнику репресувати українців.

5 січня СБУ затримала в Києві власника одного з агрохолдингів у Херсонській області, який після окупації перереєстрував його за російськими законами та почав сплачувати податки окупантам.

8 січня правоохоронці затримали посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Опісля він передавав інформацію ФСБ Росії.

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