Служба безпеки України затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами Збройних Сил України на Дніпропетровщині. Опісля він передавав інформацію Федеральній службі безпеки Росії, повідомили правоохоронці.

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За даними СБУ, у Дніпрі правоохоронці затримали посадовця однієї із вузлових станцій Укрзалізниці, який співпрацював із ФСБ. За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Фото: СБУ

Чоловіка цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням. Для цього він фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками та пунктами призначення, наголосили в СБУ.

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За даними правоохоронців, насамперед чоловік намагався отримати інформацію щодо переправлення на фронт бойових машин типу Bradley та танків Leopard.

M2 Bradley (Фото: EPA)

СБУ наголосила, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону з метою порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Як встановило розслідування, чоловік був дистанційно завербований ФСБ улітку 2023 року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через деструктивну активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

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Під час обшуків за місцем проживання у нього було вилучено мобільні телефони, які чоловік використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ, зауважили в СБУ.

Фото: СБУ

СБУ повідомила чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

19 грудня 2023 року правоохоронці викрили мешканця Київщини, який поширював російські наративи про "єдину московську церкву" в Україні та написав заяву до диктатора Путіна, щоб отримати громадянство.

3 січня правоохоронці затримали в Києві ексчиновника, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії й пропонував "приєднати" східні регіони України до Ростовської області РФ. Також він допомагав ватажку терористів "ЛНР" Леоніду Пасічнику репресувати українців.

5 січня СБУ затримала в Києві власника одного з агрохолдингів у Херсонській області, який після окупації перереєстрував його за російськими законами та почав сплачувати податки окупантам.

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