Служба безопасности Украины задержала сотрудника Укрзалізниці, который шпионил за военными эшелонами Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области. После он передавал информацию Федеральной службе безопасности России, сообщили правоохранители.

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По данным СБУ, в Днепре правоохранители задержали сотрудника одной из узловых станций Укрзалізниці, сотрудничавшего с ФСБ. По указанию агрессора он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Фото: СБУ

Мужчину интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляется по железной дороге. Для этого он фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения, отметили в СБУ.

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По данным правоохранителей, прежде всего мужчина пытался получить информацию о переправлении на фронт боевых машин типа Bradley и танков Leopard.

M2 Bradley (Фото: EPA)

СБУ отметила, что развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона с целью нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Как установило расследование, мужчина был дистанционно завербован ФСБ летом 2023 года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за деструктивной активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

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В ходе обысков по месту жительства у него были изъяты мобильные телефоны, которые мужчина использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ, отметили в СБУ.

Фото: СБУ

СБУ сообщила мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

19 декабря 2023 года правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который распространял российские нарративы о "единой московской церкви" в Украине и написал заявление диктатору Путину, чтобы получить гражданство.

3 января правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом Федеральной службы безопасности России и предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Также он помогал главарю террористов "ЛНР" Леониду Пасечнику репрессировать украинцев.

5 января СБУ задержала в Киеве владельца одного из агрохолдингов в Херсонской области, который после оккупации перерегистрировал его по российским законам и начал уплачивать налоги оккупантам.

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