СБУ: Соратниця Аксьонова готує дітей у Криму до війни проти України, отримала підозру

Соратниця гауляйтера Сергія Аксьонова очолює ідеологічні "курси" військового вишколу кримської молоді з метою подальшої участі у війні проти України, заявили в СБУ

Ані Григорян (Фото: ресурси окупантів)

За матеріалами Служби безпеки України заочно отримала підозру Ані Григорян – заступниця очільника окупаційного "комітету молодіжної політики Криму". Вона готує дітей з Криму до війни проти України, повідомила пресслужба органу.

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За даними СБУ, на цю "посаду" її призначили за особистої протекції гауляйтера Сергія Аксьонова в листопаді 2022 року для масового нав’язування проросійської пропаганди серед молоді.

Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ, зазначили правоохоронці. З такими наративами вона виступала перед сотнею учнів у кримському селищі Форосі на шкільних зборах восени 2023 року.

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Також, зазначили в СБУ, жінка очолює "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни відкрили "навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання" українських дітей "Авангард" у жовтні 2023 року. Він розташований у Євпаторії, на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін".

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з ними вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

Крім військового "курсу", учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до України та підготувати до участі у бойових діях проти ЗСУ, наголосили в СБУ.

За даними спецслужби, щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", Григорян дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками.

"Військово-патріотичний центр "Авангард" для молоді у Криму (Фото: Дмитро Лубінець)

Слідчі СБУ заочно повідомили Григорян про підозру за колабораційну діяльність та добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням функцій в окупаційних органах. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини.

За даними правоохоронців, протоієрей РПЦ в Криму збирав гроші на дрони та рушниці для окупантів, він отримав підозру.

7 грудня СБУ повідомила про підозру у державній зраді "заступниці глави" окупаційного "уряду Криму" Олені Романовській. За даними слідства, вона примусово залучає кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія".

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