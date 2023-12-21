СБУ: Протоієрей РПЦ в Криму збирав гроші на дрони та рушниці для окупантів. Отримав підозру

За даними правоохоронців, придбану продукцію Кротков особисто відвозив окупантам у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях

РПЦ у Москві (Фото: ресурси пропагандистів)

Служба безпеки України стверджує, що зібрала доказову базу на керівника військового відділу "Кримської митрополії" Російської православної церкви Дмитра Кроткова. За даними слідства, він нібито організовував збори коштів для подальшої закупівлі дронів та іншого озброєння для російських окупаційних військ.

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Слідчі встановили, що зібрані гроші надходили на рахунки "спеціального гуманітарного центру" при РПЦ, що очолює Кротков.

Ці кошти він використовує для закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць, стверджує СБУ.

За даними правоохоронців, придбану продукцію Коротков особисто відвозив окупантам у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та "благословляв" їх на вбивства українців.

Крім того, додають СБУ, Кротков є "частим гостем" на ефірах у російського топпропагандиста Володимира Соловйова.

Слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за пособництво країні-агресору.

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території, його розшукують, щоб притягнути до відповідальності.

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