СБУ: Протоиерей РПЦ в Крыму собирал деньги на дроны для оккупантов. Получил подозрение

По данным правоохранителей, приобретенную продукцию Кротков лично отвозил оккупантам в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях

РПЦ в Москве (Фото: ресурсы пропагандистов)

Служба безопасности Украины утверждает, что собрала доказательную базу на руководителя военного отдела "Крымской митрополии" Русской православной церкви Дмитрия Кроткова. По данным следствия, он якобы организовывал сбор средств для дальнейшей закупки дронов и другого вооружения для российских оккупационных войск.

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Следователи установили, что собранные деньги поступали на счета "специального гуманитарного центра" при возглавляемой Кротковом РПЦ.

Эти средства он использует для закупки ударных дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидроновых ружей, утверждает СБУ.

По данным правоохранителей, приобретенную продукцию Кротков лично отвозил оккупантам в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Также во время пребывания на линии фронта он вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику оккупантов и "благословлял" их на убийства украинцев.

Кроме того, добавляют СБУ, Кротков является "частым гостем" на эфирах у российского топ-пропагандиста Владимира Соловьева.

Следователи Службы безопасности сообщили Дмитрию Кроткову о подозрении за пособничество стране-агрессору.

Поскольку он находится на временно оккупированной территории, его разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

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