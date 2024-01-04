СБУ: Соратница Аксенова готовит детей в Крыму к войне против Украины, получила подозрение

Соратница Аксенова возглавляет идеологические "курсы" военной подготовки крымской молодежи с целью дальнейшего участия в войне, заявили в СБУ

Ани Григорян (Фото: ресурсы оккупантов)

По материалам Службы безопасности Украины заочно получила подозрение Ани Григорян – заместитель главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма". Она готовит детей из Крыма к войне против Украины, сообщила пресс-служба органа.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным СБУ, на эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Сергея Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания пророссийской пропаганды среди молодежи.

Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища, отметили правоохранители. С такими нарративами она выступала перед сотней учеников в крымском поселке Форосе на школьном собрании осенью 2023 года.

Читайте также: Воздушные силы: Будем бить по аэродрому в Бельбеке при малейшей возможности – видео

Также, отметили в СБУ, женщина возглавляет "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", созданный оккупантами на территории полуострова.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне открыли учебно-методический центр военно-патриотического воспитания украинских детей "Авангард" в октябре 2023 года. Он находится в Евпатории, на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин".

Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с ними огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.

Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к Украине и подготовить к участию в боевых действиях против ВСУ, отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, чтобы принудительно привлечь детей в "Авангард", Григорян дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.

Следователи СБУ заочно сообщили Григорян о подозрении за коллаборационную деятельность и добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением функций в оккупационных органах. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления.

По данным правоохранителей, протоиерей РПЦ в Крыму собирал деньги на дроны для оккупантов, он получил подозрение.

7 декабря СБУ сообщила о подозрении в государственной измене "замглавы" оккупационного "правительства Крыма" Елене Романовской. По данным следствия, она принудительно привлекает крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия".

Читайте также: ГУР: Россия молча перебрасывает флот в Новороссийск. Признает, что в Крыму ему опасно