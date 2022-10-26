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ОК "Юг": Россия убирает элитные подразделения вглубь. Вперед бросает тех, кого не жалко

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 17:15
ОК
Уничтоженное РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)

На южном направлении фронта армия России перебрасывает свои элитные подразделения вглубь, а вперед ставят "тех, кого не жалко". Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Маневры россиян с правого берега на левый – не полноценная эвакуация, говорит спикер.

"Это переформатирование. То есть элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление", – сказала Гуменюк.

По ее словам, это классическое поведение россиян.

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Марко Сировой
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ВСУ война Херсон наступление армия рф юг войска россии Наталья Гуменюк
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