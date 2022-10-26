ОК "Юг": Россия убирает элитные подразделения вглубь. Вперед бросает тех, кого не жалко
26.10.2022, 17:15
Уничтоженное РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)
На южном направлении фронта армия России перебрасывает свои элитные подразделения вглубь, а вперед ставят "тех, кого не жалко". Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Маневры россиян с правого берега на левый – не полноценная эвакуация, говорит спикер.
"Это переформатирование. То есть элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление", – сказала Гуменюк.
По ее словам, это классическое поведение россиян.
- 24 октября в ОК "Юг" сообщали, что украинские военные готовят условия для наступления.
- Глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как украинские защитники в Мариуполе.
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