ОК "Юг": Россияне ударили с авиации в район Антоновского моста. Этакая месть за Чонгар

Российские оккупанты возвращаются на левый берег Днепра в Херсонской области, откуда вынуждены были отойти из-за разрушения Каховской ГЭС. При этом они увеличивают количество обстрелов населенных пунктов правобережья. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, враг возвращается на левый берег, несмотря на то, что там до сих пор есть подтопленные территории. Россияне используют частные двухэтажные дома для размещения огневых позиций.

Также оккупанты увеличивают количество обстрелов правого берега. За минувшие сутки они совершили 91 обстрел. Шесть человек получили серьезные ранения.

Ночью россияне применили тактическую авиацию. "В частности ударили в район Антоновского моста, там, где раньше не бомбили, больше тяготели к Бериславскому району. А сейчас этакая месть за Чонгар", – сказала Гуменюк.

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту на оккупированной территории Херсонской области. Через этот мост проходит дорога в Запорожскую область, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.

В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

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