ОК "Південь": Росіяни вдарили з авіації в район Антонівського мосту. Така собі помста за Чонгар

Російські окупанти повертаються на лівий берег Дніпра на Херсонщині, звідки змушені були відійти через руйнування Каховської ГЕС. Водночас вони збільшують кількість обстрілів населених пунктів правобережжя. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, ворог повертається на лівий берег попри те, що там досі є підтоплені території. Росіяни використовують приватні двоповерхові будинки для розташування там вогневих позицій.

Також окупанти збільшують кількість обстрілів правого берега. За минулу добу вони здійснили 91 обстріл. Шестеро осіб отримали серйозні поранення.

Вночі росіяни застосували тактичну авіацію. "Зокрема вдарили в район Антонівського мосту, там, де раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", – сказала Гуменюк.

Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

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