UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения по территории Украины – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 08:22
Оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения по территории Украины – Генштаб - Фото
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)

Российское военное командование обещает дополнительные выплаты оккупантам за каждый километр захваченной территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 14 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях российских войск распространяют агитацию о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях.

"К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", – заявили в Генштабе.

Читайте также: Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 