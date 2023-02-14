Оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения по территории Украины – Генштаб
14.02.2023, 08:22
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)
Российское военное командование обещает дополнительные выплаты оккупантам за каждый километр захваченной территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 14 февраля.
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Как отмечается, чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях российских войск распространяют агитацию о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях.
"К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", – заявили в Генштабе.
- Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года.
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