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Взрывы в Крыму: Оккупантов ждет бум "курения в неположенных местах" – советник главы МВД

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 18:48
Взрывы в Крыму: Оккупантов ждет бум
Ростислав Смирнов (Фото - скриншот с видеотрансляции)

Весьма вероятно, что на временно оккупированных россиянами территориях Украины в ближайшее время начнется настоящий бум "курения в неположенных местах". Такое предположение высказал в эфире национального телемарафона советник главы МВД Ростислав Смирнов.

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Смирнов сказал, что в истории со взрывами на военном аэродроме оккупантов в Крыму он поддерживает мнение Генерального штаба о том, что "не стоит курить в непредназначенных для этого местах".

Смирнов согласился с репликой телеведущего о том, что россияне вовсе не обязательно послушаются и бросят курить, и сказал, что он "почему-то уверен", что у оккупантов скоро будет настоящий "бум такого курения в опасных местах".

Советник главы МВД также описал ситуацию на фронте как относительно стабильную. Самыми горячими участками он назвал Пески и Бахмут, где противник пытается безуспешно штурмовать позиции ВСУ. 

"Мы продолжаем работать по тылам врага, уничтожать склады с боеприпасами, командные пункты, скопления военной техники. При этом серьезных изменений линии фронта уже две-три недели не было, и можно констатировать, что у нас идет позиционная война", – сказал Смирнов.     

Он также добавил, что противник перебрасывает силы на Южное направление, где россияне сконцентрировались на разведке с использованием БПЛА, но при этом и там "ситуация остается в принципе стабильной".

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Сергей Бережной
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ситуация на фронте Взрывы в Крыму Ростислав Смирнов
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