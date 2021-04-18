Оккупанты активизировали распространение фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ

Оккупанты и подконтрольные им СМИ развернули на контролируемых ими территориях пропагандистскую кампанию по убеждению местных жителей в том, что Украина готовит против них наступательную операцию. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты распространяют фейки о якобы обстрелах Вооруженными Силами Украины населенных пунктов.

"Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Для этого 12-17 апреля боевики из Донецка вели огонь в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка.

"14 апреля в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель", – сообщили в СЦКК.

Там отметили, что гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской кампании оккупантов, которая "продолжает курс на демонизацию Вооруженных Сил Украины".

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ.

Там отметили, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня, а систематические нарушения режима со стороны боевиков считают откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины.

Ранее была опубликована запись перехваченных контрразведкой переговоров боевиков террористической организации ДНР с российскими кураторами. Во время разговора некий "Ростов", кадровый военный РФ, заставлял боевика ударить по своим, чтобы представить это как действия украинских военных для оправдания начала горячей фазы конфликта.

Читайте также: Российская пропаганда распространяет фейки о подготовке ОРДЛО к войне – разведка







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.