UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты активизировали распространение фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ

18.04.2021, 21:23
Оккупанты активизировали распространение фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Оккупанты и подконтрольные им СМИ развернули на контролируемых ими территориях пропагандистскую кампанию по убеждению местных жителей в том, что Украина готовит против них наступательную операцию. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты распространяют фейки о якобы обстрелах Вооруженными Силами Украины населенных пунктов.

"Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Для этого 12-17 апреля боевики из Донецка вели огонь в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка.

"14 апреля в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель", – сообщили в СЦКК.

Там отметили, что гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской кампании оккупантов, которая "продолжает курс на демонизацию Вооруженных Сил Украины".

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ.

Там отметили, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня, а систематические нарушения режима со стороны боевиков считают откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины.

Ранее была опубликована запись перехваченных контрразведкой переговоров боевиков террористической организации ДНР с российскими кураторами. Во время разговора некий "Ростов", кадровый военный РФ, заставлял боевика ударить по своим, чтобы представить это как действия украинских военных для оправдания начала горячей фазы конфликта.

Читайте также: Российская пропаганда распространяет фейки о подготовке ОРДЛО к войне – разведка



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Донбасс пропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 