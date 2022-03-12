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Оккупанты атакуют Мариуполь, Северодонецк, Изюм и Николаев. Главное из сводки Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 14:05
Оккупанты атакуют Мариуполь, Северодонецк, Изюм и Николаев. Главное из сводки Генштаба - Фото
Уничтоженная ВСУ колонна снабжения российских оккупантов (фото - Telegram Юрия Бутусова)

Не достигнув ранее поставленных целей со дня вторжения в Украину, Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом в сводке на 12:00 пишет Генштаб ВСУ.

В целом противник продолжает наступательную операцию.

Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, он остановлен на ранее достигнутых рубежах. Оккупанты осуществляют перегруппировку войск, восстанавливают боеспособность и пополняют запасы.

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Сводка по направлениям:

Волынское направление. Враг наступательных действий не проводил. Военное руководство Беларуси усиливает охрану границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины.

Полесское направление. Активные действия со стороны врага не зафиксированы. После значительных потерь россияне восстанавливают боеспособность и перегруппировывают войска.

Северское направление. Враг оборудует позиции в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки и Городни в Черниговской области.

Слобожанское направление. При попытке возобновления наступления оккупанты успеха не добились. Закрепились они на севере Изюма, не оставляют попыток захвата города.

Донецкое и Таврическое направления. Враг сосредоточен на захвате Мариуполя и Северодонецка. Захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма Рубежного оккупанты отступили в Капитоловку.

Волновахское направление. Враг пытается развить наступление на Красную Поляну. Попытался продвинуться к Ольгинке.

Подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление ВСУ и потеряли наступательные возможности.

Южнобужское направление. Враг не оставляет попыток возобновления наступления для окружения Николаева.

Для этого захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Безуспешно. Противник отступил в район Милово, фортифицируется и подтягивает резервы.

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Евгений Пилипенко
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сводка генштаб
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