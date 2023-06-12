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Оккупанты атакуют на четырех направлениях, в районе Марьинки отбито 14 атак – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 19:46
Оккупанты атакуют на четырех направлениях, в районе Марьинки отбито 14 атак – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. В районе города Марьинка отбито 14 вражеских атак. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

  • Ранее батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучное Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
  • Сегодня Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области.
Вадим Ребрина
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Марьинкасводкагенштаб
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