Оккупанты атакуют на четырех направлениях, в районе Марьинки отбито 14 атак – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. В районе города Марьинка отбито 14 вражеских атак. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Ранее батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучное Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка .

и . Сегодня Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области.

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