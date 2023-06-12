Оккупанты атакуют на четырех направлениях, в районе Марьинки отбито 14 атак – Генштаб
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. В районе города Марьинка отбито 14 вражеских атак. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.
На Купянском направлении противник нанес авиаудары.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
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