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Окупанти атакують на чотирьох напрямках, в районі Мар’їнки відбито 14 атак – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 19:46
Окупанти атакують на чотирьох напрямках, в районі Мар’їнки відбито 14 атак – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. В районі міста Мар’їнка відбито 14 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли низки населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

  • Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучне Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
  • Сьогодні Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. 
Вадим Ребрина
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зведенняГенштабМар’їнка
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