Оккупанты безуспешно атакуют на востоке, произошло 36 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.

На Лиманском направлении агрессор вел наступательные действия в районе Невского Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник пытался безуспешно наступать в направлении Ивановского.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, восемь из них – по зенитно-ракетным комплексам. Также были уничтожены два вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны "и еще две важные цели противника", сообщили в Генштабе.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.

Также удары нанесены по Бахмуту, Херсону и Одессе.

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