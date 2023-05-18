Окупанти безуспішно атакують на сході, відбулося 36 бойових зіткнень – Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку агресор вів наступальні дії в районі Невського Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник робив безуспішні спроби наступати у напрямку Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, вісім з них – по зенітно-ракетних комплексах. Також було знищено два ворожі розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони "та ще дві важливі цілі противника", повідомили у Генштабі.

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені.

Також ударів зазнали Бахмут, Херсон та Одеса.

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