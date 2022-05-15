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Оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Харьковскую область. Среди раненых – подросток

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 23:29
Оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Харьковскую область. Среди раненых – подросток - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

Вчера, 14 мая, российские оккупанты дважды обстреляли село Лебяжье Харьковской области - ранен 15-летний юноша и еще три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Артиллерийский обстрел по селу Лебяжье Чугуевского района захватчики произвели около 11 утра. В результате обстрела возник пожар в гаражных помещениях.

Второй раз оккупанты обстреляли этот же населенный пункт около 17:00. В результате этого обстрела четыре человека получили ранения, в том числе 15-летний подросток.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Яна Катасонова
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обстрел война Харьков
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